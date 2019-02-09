Местная власть предупреждает об афере со строительством на Осокорках

Столичные власти призывают не покупать квартиры в недостроенных домах комплекса «Патриотика на озерах», поскольку договор аренды земли со скандальным застройщиком «Контактбудсервис» на Осокорках Киевсовет разорвал.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал народный депутат от «УДАРа», советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

«После расторжения договора аренды застройщик начал демпинговать и срочно продавать квартиры в недостроенных домах проекта «Патриотика на озерах». Цель этих мошенников (застройщика и банка «Аркада») - втянуть в квартирную аферу как можно больше вкладчиков, чтобы потом использовать их в борьбе за незаконное строительство», - отметил нардеп.

Он отметил, что город призывает не покупать в «Контактбудсервис» квартиры на Осокорках.

«Это настоящая афера! Ведь договор аренды земли с застройщиком расторгнут, - написал Белоцерковец. - Поэтому «не ведитесь» на аферы в стиле Войцеховского и обходите предложения «Контактбудсервис» и «Аркады» на Осокорках десятой дорогой», - отметил советник мэра.