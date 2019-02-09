Удобненько поставили: в сети показали странную раскладку продукции в супермаркете Киева

В сети показал, как странно расставили товар а одном из супермаркетов Киева.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Киев".

Такую картину заметили покупатели супермаркета "Велыка кышеня" на Борщаговке. На фото видно, что ящик с печеньем поставили прямо на перегородку стеллажа, которая пробила его насквозь.

"Не, ну че, удобненько поставили. Как говорится - жрите, не обляпайтесь!", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", в одном из супермаркетов Киева обнаружили антисанитарные условия хранения продукции. А в другом обнаружили на прилавке испорченные грибы. Также в социальной сети опубликовали фотографию испорченного мяса на полке одного из супермаркетов Киева. Кроме этого пользователей интернета возмутило фото испорченного товара на прилавке одного из магазинов Киева.