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Удобненько поставили: в сети показали странную раскладку продукции в супермаркете Киева

суббота, 09 февраля 2019, 01:39

В сети показал, как странно расставили товар а одном из супермаркетов Киева.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Киев".

Такую картину заметили покупатели супермаркета "Велыка кышеня" на Борщаговке. На фото видно, что ящик с печеньем поставили прямо на перегородку стеллажа, которая пробила его насквозь.

"Не, ну че, удобненько поставили. Как говорится - жрите, не обляпайтесь!", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", в одном из супермаркетов Киева обнаружили антисанитарные условия хранения продукции. А в другом обнаружили на прилавке испорченные грибы. Также в социальной сети опубликовали фотографию испорченного мяса на полке одного из супермаркетов Киева. Кроме этого пользователей интернета возмутило фото испорченного товара на прилавке одного из магазинов Киева.

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