В Киеве разоблачили семейную нарколабораторию с амфетамином и марихуаной: фото

Полиция Киева задержала семейную пару, которая занимались изготовлением и реализацией амфетамина, а также марихуаны.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В ведомстве отмечают, что во время проведения обысков в квартире злоумышленников обнаружили нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Кроме того, изъяли около 100 грамм расфасованного наркотика, полкилограмма препарата фенилнитропропен и марихуану. Стоимость изъятых веществ составляет более 100 тысяч гривен.

Также на месте полиция изъяла значительное количество реактивов и прекурсоров, необходимых для изготовления наркотиков. У них обнаружили и более 40 тысяч гривен, которые были получены от продажи наркотиков, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карточки, квитанции банковских учреждений, заметки о количестве сбыта наркотиков.

Организаторов нарколаборатории - 26-летнего мужчину и его 30-летнюю жену - задержали в порядке статьи 208 УПК и им сообщено о подозрении по части 2 статьи 307 УК Украины.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве и области правоохранители обнаружили нарколаборатории, где выращивали марихуану.