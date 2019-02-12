Просто жесть: в Киеве сняли на видео хитрого вора

В сети опубликовали видео наглого вора, который обманом завладел чужими деньгами.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Это просто жесть! Позвонили жене моего шурина на домашний телефон и очень тяжко говорящим голосом сказали: "Марина, я попал в ДТП, даю трубку хирургу". Берет трубку хирург и начинает: "По итогу сломаны две ноги и три ребра. Сейчас приедет наш водитель, передайте через него деньги". Пока глупышка собирала деньги по квартире, в дверь уже позвонили. Как ни в чем не бывало, зашел и взял 500€ + 300$, написал расписку и уехал", - говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали фото мошенника и попросили сообщать, если узнали его личность.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве заметили очередного вора, который совершает кражи из магазинов.