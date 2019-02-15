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Полиция в Киеве устроила облаву на подростков: есть первые "жертвы"

пятница, 15 февраля 2019, 01:17

В Киеве полицейские составили админпротоколы на несовершеннолетних правонарушителей и их родителей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел на Оболони в торгово-развлекательном центре. Правоохранители проводили рейд "Дети улицы" по предупреждению пьянства и табакокурения среди молодежи.

"Во время мероприятия правоохранители обнаружили и зафиксировали три факта, когда несовершеннолетние распивали алкогольные напитки. На них составили протоколы по статье 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, подростки просили взрослых или старших друзей купить им алкоголь в супермаркете, а потом употребляли его в фуд-зоне торгового центра. Кроме того, правоохранители зафиксировали кражу шоколадок из супермаркета, совершенное тремя подростками. Полицейские составили на фигурантов три протокола по статье 51 (Мелкое хищение чужого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Также работники полиции составили пять протоколов на родителей несовершеннолетних правонарушителей по статье 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и один протокол на взрослого по статье 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Все административные материалы передали в суд и в службу по делам несовершеннолетних для проведения профилактической беседы с подростками и их родителями.

Как сообщал "Апостроф", в Соломенском районе Киева задержали молодую воришку, которая вытащила из рюкзака прохожей кошелек.

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