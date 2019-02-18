Бандера, вставай! В Киеве устроили протест против Авакова

В Киеве активисты и сторонники националистической организации "С14", а также активисты организаций "Правый сектор", "Традиции и порядок", ряда других националистических и правозащитных организаций, провели акцию под зданием Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что количество участников акции за привлечение к ответственности правоохранителей, нарушающих свободу мирных собраний, составляет 300 человек.

На подходах к МВД протестующие подожгли фаеры, а, придя на место, направили на фасад здания МВД из проектора надпись "Бандера, вставай". Один из участников митинга запустил сигнальную ракету.

Возле здания министерства правоохранители выстроили несколько кордонов, через которые постепенно пропустили участников акции непосредственно к центральному входу.

Как сообщает УНИАН, один из координаторов С14 Евгений Карась заявил, что у активистов к министру есть три требования. Первое, по его словам, заключается в том, что запретить спецназовцам носить балаклавы и обязать их, как это предусмотрено законом о Национальной полиции, носить идентификационные номера на шлемах и на жетонах.

Второе требование активистов - переаттестация спецподразделения КОРД, в котором, по его словам, осталось 30% бывших "беркутовцев", культивирующих советские традиции ненависти к украинским героям. Третье требование к Авакову связано с деполитизацией полиции. Речь идет о том, чтобы запретить министру влиять любым способом на назначение руководителей Нацполиции.

Отмечается, что на митинге также присутствуют, в частности, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, народный депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев, народный депутат от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко, народный депутат фракции Радикальной партии Оксана Корчинская.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовано видео избиения в Подольском управлении полиции в Киеве активистов, которые были перед этим задержаны полицией на митинге кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Также в сети объявили "охоту" на полицейских, избивших активистов в Киеве.