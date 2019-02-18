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Голова раскололась на части: в Киеве мать бойца ООС погибла страшной смертью

понедельник, 18 февраля 2019, 12:53

Вечером в воскресенье, 17 февраля, в Киеве из окна многоэтажки выпала женщина: по неподтвержденной информации, ее сын проходит службу в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, трагедия произошла на бульваре Леси Украинки. Вызов полицейским поступил около 20:20.

По данным полицейских, на вид женщине от 60 до 70 лет. Также правоохранителям удалось установить, что она упала с седьмого этажа. Им удалось предварительно установить личность погибшей, однако она пока не подтверждена. Также, по неподтвержденной информации, ее сын сейчас проходит службу в зоне проведения операции объединенных сил. От полученных травм женщина мгновенно скончалась. Более того, погибшая упала на перила, от чего ее голова раскололась на части.

На месте работали экипажи патрульной полиции и СОГ. На данный момент неизвестна причина падения женщины. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве прямо на ступеньках Индустриального моста умер молодой мужчина, участник АТО.

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