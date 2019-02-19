​В Киеве из-за ДТП произошел "транспортный коллапс": фото с места аварии

В районе Позняков в Киеве произошло масштабное ДТП из-за которого у водителей и у пассажиров возникли трудности на дороге.

Об этом сообщает "Киев Оперативний".

"Небольшой транспортный коллапс произошёл прямо сейчас у метро Позняки из-за ДТП, которое случилось на "дублере" между Mercedes (AI7079HM) и маршруткой. Теперь автобусы тут не останавливаются, а люди вынуждены идти к основной дороге для того, чтобы сесть в свой транспорт", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве женщина, которую обвиняют в совершении нескольких преступлений, и ее муж, пытались убежать от полиции и спровоцировали тройное ДТП.

Также в ночь на вторник, 19 февраля, в Киеве автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в Audi, после чего сдал назад и въехал в "оппонента" еще несколько раз.