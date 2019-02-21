​Веселые угонщики ходят на свободе: киевлянка рассказала, как реально "расследуют" дела в Украине

В сети появилась история, о том, как у киевлянки в 2017 году угнали дорогостоящий автомобиль, но правоохранительные органы до сих пор не расследовали это дело, хоть преступники давно найдены.

Об этом сообщила в Facebookсама пострадавшая Валерия Берн.

"… в августе 2017 у меня угнали любимую машину. В ноябре 2017 ее нашли и задержали банду угонщиков (ранее судимых за угоны, поймали с угнанными маздами и кучей приспособлений для угонов) во Львове. До сих пор машину мне не вернули и арест не сняли. Тем временем угонщиков отпустили под домашний арест и полгода точно, как они не являются на суды и их постоянно переносят. Я их кстати видела, когда приезжала на один из судов во Львов. Румяные и веселые мужички, заигрывают с прокурором, нормально себя чувствуют, короче", - пишет киевлянка.

По словам женщины, она со своим адвокатом провели расследование и собрали необходимые доказательства, но дело все равно не сдвинулось с места.

"Только после того, как я в зубах принесла всю информацию большому прокурору, он сменил прокурора поменьше и дал задание получить доступ к вещдокам. И все. И тут все застряло. Снова. Новый прокурор очень вальяжно объяснил мне, что не будет так быстро как я хочу.

На сегодня тачка продолжает стоять на открытой стоянке. Следаки и прокуроры не наказаны. Дело не двигается так как суды переносят. А угонщики вообще на свободе и уже обдумывают план угона вашей машины", - написала Валерия.

Как сообщал "Апостроф", ранее с парковки Верховной Рады Украины был угнан бронированный Мерседес S-класса с документами народного депутата от БПП Александра Грановского.