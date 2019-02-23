Нападение в Киеве на скандального догхантера: появилось видео с пострадавшим живодером

В сети появилось видео с избитым в Киеве известным догхантером Алексеем Святогором.

Сюжет опубликовала в Facebook зоозащитница Светлана Лаврикова.

На мужчину напали 21 февраля у выхода из метро прямо на глазах у прохожих. По его словам, нападавшие били его тупым предметом. Врачи диагностировали у Святогора сотрясение мозга и вдавленный перелом лобной кости.

Сам догхантер считает, что нападение могли организовать его недруги.

Как известно, Святогор неоднократно хвастался в сети “успехами” в убийстве бездомных животных.

11 июня 2018 года его арестовали на 60 суток. Позже суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Святогора обвиняют в изготовлении или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Догхантер Святогор: Меня поддерживают 99,9% людей.