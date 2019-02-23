РУС. | УКР.

суббота, 23 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 февраля

11:58
Сбил бабушек на остановке и сбежал: новые фото, видео и подробности смертельного ДТП в Киеве
11:47
Ушедший в монастырь российский наемник рассказал о применении фосфорных бомб на Донбассе: видео
11:29
Pussy Riot устроили на шведском ТВ дерзкую акцию в поддержку Украины: опубликовано видео
11:28
Путинская агрессия на Азове: на Западе назвали следующую цель Кремля
11:25
Где смотреть онлайн Севилья - Барселона: расписание трансляций
11:15
Нацотбор на Евровидение-2019: как голосовать в финале
11:12
Нападение в Киеве на скандального догхантера: появилось видео с пострадавшим живодером
10:59
В Киеве авто на "евробляхах" попало в смертельное ДТП возле остановки: фото и видео
10:46
Вдвое снизить цену на газ можно лишь после смены власти - Тимошенко
10:36
Украинская певица поздравила мужчин с "российским праздником" эротическим фото
10:30
В Венесуэле силовики Мадуро открыли огонь по людям: фото, видео и данные о погибших
09:58
В Николаеве задержали "поставщика" мальчиков педофилам: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нападение в Киеве на скандального догхантера: появилось видео с пострадавшим живодером

суббота, 23 февраля 2019, 11:12

В сети появилось видео с избитым в Киеве известным догхантером Алексеем Святогором.

Сюжет опубликовала в Facebook зоозащитница Светлана Лаврикова.

На мужчину напали 21 февраля у выхода из метро прямо на глазах у прохожих. По его словам, нападавшие били его тупым предметом. Врачи диагностировали у Святогора сотрясение мозга и вдавленный перелом лобной кости.

Сам догхантер считает, что нападение могли организовать его недруги.

Как известно, Святогор неоднократно хвастался в сети “успехами” в убийстве бездомных животных.

11 июня 2018 года его арестовали на 60 суток. Позже суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Святогора обвиняют в изготовлении или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Догхантер Святогор: Меня поддерживают 99,9% людей.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: