Из-за "советского праздника": подробности стрельбы на АЗС под Киевом

Полиция задержала преступника, который устроил стрельбу с пострадавшими на заправке под Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"На АЗС, расположенной в селе Стоянка Киево-Святошинского района между водителями разного возраста произошел словесный конфликт из-за поздравления с "советским праздником". Потасовка переросла в драку, во время которой старший из мужчин совершил несколько выстрелов в область спины младшему. Затем стрелок сел в автомобиль AUDI Q7 и быстро исчез в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадавшего 34-летнего жителя Киева доставили в больницу, где ему диагностировали огнестрельные ранения головы и слепое ранение поясницы.

А стрелком оказался 59-летний житель села Гореничи.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве полиция расстреляла автомобиль-беглец.