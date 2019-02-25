В сети показали месть киевлян наглому "герою парковки": фото

В Киеве оригинально наказали дерзкого героя парковки, который припарковал свое авто в неположенном месте и получил ответку от разозлившихся пешеходов.

Соответствующее фото опубликовал Киев оперативный в Facebook.

"Когда нарвался на злых пешеходов, которым заблокировал проход. Киев, бульвар Кольцова. Mazda", - говорится в подписи к фото.

В сети тут же стали обсуждать инцидент.

"Интересно полусфера с арматуриной торчащей или нет...", "Злых и сильных", "Газету забыли постелить", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео припаркованного на пешеходном переходе автомобиля в центре Киева.

Также сообщалось, что в центре Киева водители авто припарковали свои транспортные средства и помешали проезду трамваев. А в столице (на Подоле) "герой парковки" заблокировал проезд, создав огромные пробки, а также напал на прохожих.

Кроме того, в Киеве возле Детской клинической больницы №1 водитель автомобиля припарковал его таким образом, что он заблокировал проезд по пандусу для перевозок больных детей на каталках.