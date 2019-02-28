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В центре Киева маршрутка с людьми попала в серьезную аварию: фото с места ЧП

четверг, 28 февраля 2019, 20:42
Фото: Информатор

В четверг, 28 февраля, в Киеве произошла авария с участием легкового автомобиля Lexus RX300 и маршрутного такси №189, в котором в момент ДТП находились люди.

Об этом сообщает Информатор.

В момент столкновения в маршрутке находились пассажиры. От удара сильно пострадал Lexus.

Как передает издание, на пересечении с улицей Льва Толстого маршрутное такси подрезал автомобиль черного цвета, который поворачивал с улицы Льва Толстого на Владимирскую. Чтобы уйти от столкновения, водитель автобуса применил экстренное торможение и попытался уйти влево.

Но, в итоге, влетел в припаркованный на обочине Lexus. А подрезавший маршрутку автомобиль скрылся с места ДТП.

В момент столкновения в маршрутном такси находились четыре пассажира. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Из-за аварии образовались большие пробки.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом маршрутка попала в серьезное ДТП с пострадавшими.

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