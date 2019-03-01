В Киеве поймали пару воров с темным прошлым: опубликованы фото

В Шевченковском районе Киева из частного гаража грабители украли мотоцикл.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Академика Ромоданово (Татарка). Из гаража двое преступников укради транспортное средство - мотоциклом, а также забрали запасные части от него.

После обращения потерпевшего в полицию Шевченковского УП, правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на след двух подозрительных лиц.

Во время проведения обысков по месту жительства этих лиц было найдено похищенный ранее мотоцикл, запасные части, мобильные телефоны и рации.

Один из задержанных - 31-летний уроженец Житомирской области, который уже был судим за аналогичное преступление, а также - кражи и нарушение общественного порядка.

"Кстати, знаете какую меру пресечения избрал суд? Ночной домашний арест, а вообще санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Соломенском районе Киева неизвестные расстреляли автомобиль, украли сумку с деньгами и сбежали.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на проспекте Лобановского произошло разбойное ограбление автомобиля. Злоумышленники совершили нападение на транспортное средство.