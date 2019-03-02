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Замешан член ЦИК: появились фото и новые детали скандала с поборами жильцов в Киеве

суббота, 02 марта 2019, 15:14

В скандале с ЖК "Кришталеві Джерела", где для жильцов ограничили въезд на придомовую территорию, сделав его платным, оказался замешан член ЦИКа.

Об этом в Facebook сообщил один из жильцов жилого комплекса Вячеслав Пономарев.

"С сегодняшнего дня (1 марта, - прим. ред.) ЖЭК моего дома решил собирать 300грн в месяц с жильцов дома за въезд на придомовую территорию. Того, кто отказывается платить, не пускают домой. Полиция уже отказалась приезжать, а ЖЭК нагоняет титушек под шлагбаумы. Там долгая история и наглые схемы. А вот то, что тесть "хозяина" член ЦИК от БПП позволяет им собирать дань с несчастных киевлян. Вот вам и армия, вот вам и вера, вот вам и язык", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали на видео сборище "героев парковки" у поликлиники в Киеве.

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