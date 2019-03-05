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В Киеве посреди улицы устроили кровавые разборки: фото с места убийства

вторник, 05 марта 2019, 10:54

В понедельник, 4 марта, в Киеве произошло убийство: молодой парень во время конфликта толкнул пожилого соседа и он скончался.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел на Борщаговке по адресу улица Маршала Бирюзова, 19 около 21:00. Там между молодым парнем и его 65-летним соседом произошел конфликт. В результате парень толкнул пенсионера, а тот упал и ударился головой об землю - он скончался на месте от полученной травмы.

Отмечают, что погибший вышел из своего частного дома, чтобы провести жену на остановку. На улице у него с соседом произошла словесная перепалка вследствие которой случилась трагедия.

"Родственники погибшего занесли бездыханное тело в дом, задержали зачинщика конфликта и ожидали прибытия правоохранителей", - пишут в издании.

На место прибыли сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и "скорая". Медикам оставалось лишь констатировать факт смерти, предварительно, мужчина скончался от удара виском об асфальт. Детали происшествия установит следствие. Злоумышленника задержали правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", в Ширяевском районе Одесской области в собственном доме застрелили супружескую пару.

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