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Кличко обсудил с активистами проблемные стройки Киева

среда, 06 марта 2019, 10:13

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с инициативной группой активистов по проверке законности застроек в столице.

Об этом сообщает пресс-служба мэра.

По его словам, городские власти постоянно проводят проверки объектов, в отношении которых возникают вопросы. В частности он напомнил, что после таких проверок были расторгнуты договоры аренды земли с застройщиками на Андреевском спуске и на Осокорках.

Мэр столицы отметил, что из предоставленного активистами перечня из 53 объектов большинство документов получены до 2014 года.

"Мы, как власть, постоянно проводим такие проверки. И в этом вопросе сотрудничаем с общественными активистами, чтобы совместными усилиями пресекать незаконные строительства, те, по которым есть претензии у общества. Именно благодаря сигналу от активистов мы расторгли договор аренды земли с застройщиками на Осокорках, на Андреевском спуске. Это очень важно, чтобы община помогала нам", - сказал Кличко.

Во время встречи обсудили вопрос создания комиссии с участием общественных активистов, которые будут помогать городской власти выявлять нарушения, к которым прибегают застройщики.

Кличко отметил, что всем владельцам спорных застроек город предлагает пройти градостроительный совет, согласовать проект с учетом замечаний специалистов и общественности. Также городские власти тщательно проверяют всю документацию на строительства - к процессу проверок привлечены представители 6 департаментов КГГА и профильные заместители председателя. Если застройщик игнорирует интересы города и общины - с ним разрывают договор аренды земли, подчеркнул мэр столицы.

Кличко добавил, что часть активистов сегодня пытаются использовать ради политических или бизнес-интересов.

"У нас нет какого-то соревнования с активистами, кто кого победит. Наша задача - объединить усилия", - подчеркнул мэр столицы.

Напомним, 1 марта Кличко дал поручение структурным подразделениям КГГА осуществить ряд дополнительных проверок, по результатам которых будут приняты эффективные меры по пресечению выявленных нарушений.

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