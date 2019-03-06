В Киеве дети провалились под лед: появилось волнующее видео спасения

В среду, 6 марта, в Киеве возле улицы Сырецкой двое школьников провалились под лед.

Об этом сообщается в Telegram канале "dtp.kiev.ua".

Как отмечается, оба ребенка были с рюкзаками, по всей видимости, они возвращались домой из школы и решили прогуляться.

Находившимся рядом киевлянам удалось спасти детей и вытащить их из ледяной воды.

"Настоящие герои: в Киеве мужики вытащили живыми двух детей, провалившихся под лед. Переданы медикам скорой, жить будут", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что промедление всего в 5-7 минут привело бы к трагическим последствиям.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 9 февраля в Киеве на Русановском канале спасатели оказывали помощь 12-летнему мальчику, который плавал на отколовшейся от берега льдине.