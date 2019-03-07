​Киев застрял в предпраздничных пробках: карта

Накануне 8 марта на улицах столицы образовались километровые тянучки.

Об этом информируют онлайн-карты пробок.

В связи с тем, что в четверг у многих киевлян сокращенный день из-за наступающего праздника 8 марта, потоки автомобилей заполонили киевские трассы.

Согласно данным дорожных карт сервиса Google Maps, по состоянию на 17.00 пробки в Киеве достигли 9 баллов.

Самый большой транспортный коллапс наблюдается в центре столицы. "Стоит" Крещатик, Большая Васильковская, бульвар Тараса Шевченко, Леси Украинки. Объехать лучше улицы, которые расположены в районе метро Золотые ворота, Театральная, Крещатик, Майдан Независимости, Плащадь Льва Толстого, Дворец Спорта.

На левом берегу столицы ситуация немного лучше - "покраснел" Броварский проспект, Харьковское шоссе, а также улицы в районе станций метро "Черниговская" и "Левобережная". Пробки наблюдаются на мостах Метро, Южном и Северном.

Карта пробок по состоянию на 17.20.

Напомним, "Апостроф.Лайм" заранее собрал все самые яркие и трогательные поздравления к празднику 8 марта в одном материале.