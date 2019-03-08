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В сети высмеяли жалобы пострадавшего в Киеве наглого "героя парковки": фото

пятница, 08 марта 2019, 06:59

В сети "герой парковки" пожаловался, что в его авто разбили лобовое стекло, но сам он оставил машину на газоне.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Ищу свидетелей хулиганских действий относительно моего автомобиля BMW, который я припарковал у метро "Дарница" у ТЦ "Дома центр". Если кто видел обидчика моего железного коня, пожалуйста, сообщите", - говорится в сообщении.

Однако очевидцы "героической парковки" рассказали в комментариях под постом о нарушении ПДД водителем. Отмечают, что тот припарковался на газоне.

"Да что вы ноете, там реально газон и заезд туда через тротуар... Последний раз, когда Hyundai туда хотел заехал и сигналил мне, потому что я остановился на ТРАТУАРЕ поправить соску ребенку в коляске, начал сигналить... В итоге он остался без зеркала... Ибо не*ер туда вообще заезжать... Есть бесплатная парковка... На крайний случай, машину можно оставить напротив, возле 16 дома...", - написали в интернете.

Также пользователей сети удивила реакция "героя парковки", который, по их мнению, понес наказание за нарушение.

"А что не так то? Это стандартная плата за парковку на газоне , я бы даже сказал тебе сделали скидку, вообще-то уничтожение газонов стоит дороже одного лобового", - написали в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео жестокого "наказания героя парковки" в Киеве.

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