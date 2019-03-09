РУС. | УКР.

суббота, 9 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

9 марта

11:36
​Такси с пассажирами попало в страшное ДТП в Виннице
11:31
Украинский футболист красивым голом принес своей команде победу в Европе: опубликовано видео
11:26
Тимошенко назвала точную цену за кубометр газа в случае ее победы на выборах
11:24
В России у воинской части прогремел взрыв
11:17
Был одержим добром: в сети вспоминают о погибшем под Луцком известном журналисте
11:12
​Ни российский, ни украинский: астролог озвучил неожиданный сценарий по Крыму
11:02
Где смотреть онлайн мужской спринт чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций
10:59
Великий пост 2019: календарь питания по дням
10:52
Украинские партизаны поработали 8 марта в Луганске: в соцсети показали фото
10:30
Где смотреть онлайн Ювентус - Атлетико: расписание трансляций
10:29
​Забор "уехал" вместе с авто: опубликованы фото и видео пьяного ДТП с ребенком в Киеве
10:28
Северная Корея готовит новый запуск ракеты: появились фото из космоса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Забор "уехал" вместе с авто: опубликованы фото и видео пьяного ДТП с ребенком в Киеве

суббота, 09 марта 2019, 10:29

8 марта вечером в Киеве пьяный водитель Range Rover влетел в стройку и уехал с куском забора в лобовом стекле.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя соответствующие фото и видео.

Инцидент случился 8 марта около 22:15 по адресу проспект Леся Курбаса, 18. Автомобиль Range Rover вылетел с проезжей части и протаранил забор стройки. После ДТП он скрылся в неизвестном направлении.
Спустя некоторое время автомобиль нашли возле дома по адресу улица Тулузы, 4. Возле машины находились мужчина, его жена и маленький ребенок. Девушка рассказала, что она и ее супруг выпили в честь праздника. Чтобы поехать они вызвали драйвера.

По словам девушки, при повороте с проспекта Леся Курбаса в сторону Кольцевой дороги автомобиль влетел в забор стройки, протаранил его и уехал. После чего драйвер доехал на машине до Тулузы и убежал.

Так как под машиной была часть фишки, на улице был слышен жутки шум. Он привлек местных жителей, которые утверждают, что видели, как из машины выходили только два человека — мужчина и женщина. Они сняли часть забора с лобового стекла, который свисал с машины. В этот момент к вышеуказанному адресу уже приехали правоохранители.

На месте стройки охранники рассказали, что они услышали грохот. Когда они вышли, то увидели Range Rover и бампер с номером, который остался на месте столкновения. Машина, протаранив забор, проехала по стройке и после этого резко повернула направо, снесла еще несколько секций забора и скрылась в неизвестном направлении.

Кто именно сидел за рулем автомобиля - будут выяснять правоохранители. На месте работала патрульная полиция и "скорая". Медики выезжали, так как была информация о пострадавшем, но госпитализация мужчине не потребовалась. Детали инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", 8 марта на Троещине автомобиль Chevrolet Aveo службы такси Uklon сбил мужчину, от полученных травм пострадавший скончался на месте.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: