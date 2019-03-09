​Забор "уехал" вместе с авто: опубликованы фото и видео пьяного ДТП с ребенком в Киеве

8 марта вечером в Киеве пьяный водитель Range Rover влетел в стройку и уехал с куском забора в лобовом стекле.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя соответствующие фото и видео.

Инцидент случился 8 марта около 22:15 по адресу проспект Леся Курбаса, 18. Автомобиль Range Rover вылетел с проезжей части и протаранил забор стройки. После ДТП он скрылся в неизвестном направлении.

Спустя некоторое время автомобиль нашли возле дома по адресу улица Тулузы, 4. Возле машины находились мужчина, его жена и маленький ребенок. Девушка рассказала, что она и ее супруг выпили в честь праздника. Чтобы поехать они вызвали драйвера.

По словам девушки, при повороте с проспекта Леся Курбаса в сторону Кольцевой дороги автомобиль влетел в забор стройки, протаранил его и уехал. После чего драйвер доехал на машине до Тулузы и убежал.

Так как под машиной была часть фишки, на улице был слышен жутки шум. Он привлек местных жителей, которые утверждают, что видели, как из машины выходили только два человека — мужчина и женщина. Они сняли часть забора с лобового стекла, который свисал с машины. В этот момент к вышеуказанному адресу уже приехали правоохранители.

На месте стройки охранники рассказали, что они услышали грохот. Когда они вышли, то увидели Range Rover и бампер с номером, который остался на месте столкновения. Машина, протаранив забор, проехала по стройке и после этого резко повернула направо, снесла еще несколько секций забора и скрылась в неизвестном направлении.

Кто именно сидел за рулем автомобиля - будут выяснять правоохранители. На месте работала патрульная полиция и "скорая". Медики выезжали, так как была информация о пострадавшем, но госпитализация мужчине не потребовалась. Детали инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", 8 марта на Троещине автомобиль Chevrolet Aveo службы такси Uklon сбил мужчину, от полученных травм пострадавший скончался на месте.