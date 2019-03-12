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​В сети показали опасные детские игры на дороге в Киеве: видео

вторник, 12 марта 2019, 00:17

В сети появилось жуткое видео, как малолетние дети, играя в регулировщиков, бегают по улицам Киева и "останавливают" настоящие автомобили.

Соответствующее видео опубликовано dtp.kiev.ua.

"Чудесное видео; девочка-регулировщица рулит во дворе. Родители, заранее учите деток безопасному поведению на улице. Водители, будьте вдвойне бдительны во дворах, у школ и переходов", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как прямо под автомобиль бросается девочка лет шести и махая рукой "останавливает" авто, играя в регулировщика. Водитель чудом среагировал вовремя, потому как после этого, по команде "регулировщицы", дорогу перебегает толпа детишек.

Как сообщал "Апостроф", 11 марта в Дарницком районе Киева произошла авария с участием двух автомобилей и двух пешеходов, в том числе ребенка.

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