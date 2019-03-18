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На митинге Порошенко в Киеве собралось рекордное количество людей – эксперт

понедельник, 18 марта 2019, 09:51

В Киеве 17 марта поддержать действующего президента Украины Петра Порошенко пришло рекордное количество людей.

Об этом на своей странице в Facebook заявил блогер и политолог Петр Олещук.

"Как ни крути – наимасштабнейшая встреча с избирателями за всю кампанию. Только по официальным данным на Михайловской площади собралось 25 000 человек. Думаю, на самом деле их было больше", – отметил блогер.

По мнению эксперта, эта встреча Порошенко с избирателями – это возможность наглядно оценить действительную поддержку президента и подтвердить те проценты, которые показывают соцопросы.

"Конечно, происхождение этого количества людей будет вызывать вопросы у конкурентов и соответствующие обвинения, однако факт остается фактом – он и его штаб смогли это организовать. Видно, что на встрече присутствовало немало абсолютно искренних его сторонников. Вспомните все эти селфи и рукопожатия. Собственно, это была возможность увидеть наглядно те проценты, которые социологи отдают в опросах Порошенко. Частично их можно было увидеть сегодня. Со всем их жаром по поддержке собственного кандидата", – считает политолог.

Он также отметил, что Порошенко сумел закрепить за собой устойчивый электорат, а его штаб обладает существенными организационными возможностями, а это уже хорошие условия для победы в президентской гонке.

"Для Украины такой пыл – нетипичен. Можно, пожалуй, лишь некоторых политиков вспомнить с такими преданными сторонниками. Поэтому, очевидно, списывать и исключать из игры Порошенко – рано. На его стороне определенная устойчивая электоральная база, которую можно было сегодня увидеть, готовая кричать за "своего" на митингах и противостоять любому. Ну и организационные возможности тоже. Страстные поклонники и логистика – это уже не так и мало для украинских выборов", – подытожил Олещук.

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