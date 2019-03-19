Нет издевательствам: в Киеве запретили цирк с животными

Окружной административный суд Киева признал законным постановление Киевской городской государственной администрации о запрете передвижных цирков с животными в столице.

Об этом сообщает организация UAnimals на своей странице в Facebook.

"Победа! Сегодня суд подтвердил законность решения КГГА о запрете шапито с животными в Киеве. Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательство", - говорится в сообщении.

Напомним, соответствующее решение КГГА приняла еще в ноябре 2017 года, однако представители передвижных цирков подали судебный иск о признании этого решения незаконным. Судебные разбирательства длились больше года, однако сегодня иск был отозван.

Как сообщал "Апостроф", в селе Ольховка Волгоградской области (Российская Федерация) цирковой медведь набросился на дрессировщика прямо во время выступления.

Также после этого ЧП в России произошел очередной опасный инцидент в цирке. В Казани страус бросился на зрителей.