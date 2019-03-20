В Киеве произошел курьезный инцидент с парашютистом-экстремалом: фото

В Днепровском районе Киева 36-летний мужчина повис на фонарном столбе после того, как спрыгнул с крыши многоэтажки с парашютом.

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что инцидент произошел 19 марта около 23:00 по адресу Харьковское шоссе, 19.

Мужчина зацепился парашютом за столб. Чтобы освободить его, понадобилась помощь спасателей. После того, как мужчину спустили на землю, он рассказал, что занимается парашютным спортом.

Экстремал решил совершить очередной прыжок и выбрал для этого 30-этажный дом. Во время полета мужчина не рассчитал траекторию и повис на фонарном столбе. Сам он выбраться не смог. К счастью, парашютист не получил никаких травм и ушел домой самостоятельно.

Как сообщал "Апостроф", 15 марта в Киеве возле НАУ 18-летний парень выпал из балкона многоэтажного дома.