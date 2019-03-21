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Нардеп Палатный предложил повысить зарплаты детским тренерам

четверг, 21 марта 2019, 16:35

Финансирование и содержание системы детско-юношеских спортивных школ в Украине сегодня полностью зависит от органов местного самоуправления, поэтому в рамках бюджетной децентрализации местные власти обязаны заботиться о спортивной сфере и не финансировать ее по остаточному принципу.

Такое мнение высказал председатель Комитета ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, народный депутат Украины от группы «УДАР» Артур Палатный.

По его словам, на 1 января 2019 в Украине функционировало 1267 ДЮСШ различных форм собственности, однако проблема заключается не только в сохранении количества спортивных школ, но и в достойной оплате труда тренерско-преподавательского состава.

«Ситуация с закрытием спортивных школ в последнее время несколько улучшилась, частично увеличилось финансирование ДЮСШ. Часть из них подпадает под процесс реструктуризации, в основном путем объединения ДЮСШ по решению органов местной власти. Однако, серьезной проблемой остается низкий уровень заработных плат тренеров и специалистов спортивных школ. Престиж этой профессии, к сожалению, падает», - констатировал народный депутат.

Артур Палатный обратился в органы местного самоуправления с призывом найти механизмы увеличения оплаты труда тренеров ДЮСШ, например с помощью муниципальных и областных надбавок.

«Обратился с соответствующим письмом ко всем главам областных госадминистраций и областных советов, в котором привел пример Черкасского городского совета, чьи депутаты смогли найти ресурсы и предусмотреть в местном бюджете на 2019-2021 гг. Надбавки к зарплатам тренерско-преподавательского состава ДЮСШ путем выплаты премий в размере до 50% от должностного оклада. Считаю такие решения очень правильными и важными, ведь ДЮСШ - это не только фундамент для спорта высших достижений и будущих олимпийских медалей, но и залог здоровой нации, сильных граждан», - отметил Палатный.

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