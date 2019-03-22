В Киеве цветочник совершил публичное самоубийство: фото и видео

В пятницу ночью, 22 марта, в цветочном ларьке в Киеве продавец покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел около 01:30 о адресу улица Елены Телиги, 17. На линию полиции сообщили, что пропал мужчина, который работает продавцом в круглосуточном цветочном магазине. Правоохранители прибыли к киоску, однако тот был закрыт. Они просветили фонарем комнату МАФа и увидели там повешенного пропавшего.

"Мужчина висел в петле и не подавал признаков жизни. К месту вызвали следственно-оперативную группу и специалиста по открыванию дверей. Когда медики попали во внутрь им оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Рядом с телом обнаружили записку с текстом: "Извините, что подвел", - говорится в сообщении.

Родственники и друзья погибшего характеризовали его как доброго и отзывчивого человека. Хозяйка магазина, в свою очередь, рассказала, что у мужчины были проблемы, так как он взял товар в долг. По словам женщины, ему угрожали убийством, если он не вернет нужную сумму. И за день до инцидента он сказал ей фразу "Завтра я повешусь".

Правоохранители установили личность мужчины - ему было 28 лет. Что на самом деле стало причиной такого поступка - будет выяснять следствие. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", 4 марта в Киеве мужчина жутким способом покончил с собой.

Также в Одесской области покончила жизнь самоубийством маленькая девочка.