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В Киеве маршрутчик устроил опасные гонки спустя сутки после страшного ДТП: видео

пятница, 22 марта 2019, 10:35

В сети опубликовали видео опасных гонок водителя маршрутного автобуса в Киеве.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"То есть, вчерашний ужасный случай, который произошел возле станции метро Дорогожичи, ничему не научил водителей маршрутных автобусов? Может надо как-то поставить на место этих господ, вместе с их "последователями", прежде чем произойдет следующий трагический случай?", - написали в сети и разместили видеозапись.

На видео сняли, как водитель маршрутного автобуса на проспект Маяковского проехал на скорости и чуть не врезался в другую маршрутку.

Как сообщал "Апостроф", 21 марта около станции метро Дорогожичи маршрутка сбила троих женщин на пешеходном переходе. Позже в интернете появилось видео момента аварии. На записи видно, что люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, а водитель общественного транспорта даже не затормозил.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал страшное ДТП и пообещал наказать всех виновных.

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