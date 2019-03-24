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​Появились новые подробности страшного ДТП с автобусом на Дорогожичах: видео

воскресенье, 24 марта 2019, 12:42

Женщина, которая больше всего пострадала в ДТП на Дорогожичах, до сих пор не пришла в себя.

Об этом сообщается в сюжет ТСН.

Две пострадавшие в аварии сестры Марина и Юлия находятся в стабильном состоянии в 17-й клинической больнице. Третья пострадавшая Алина Бессонная до сих пор не пришла в себя, ее состояние стабильно тяжелое.

"Это травма головы, черепа, головного мозга, ушиб головного мозга, ушиб легких и перелом таза. Она находилась в тяжелом состоянии, и сейчас она в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких", - рассказал заведующий отделением реанимации клинической больницы скорой помощи Игорь Малыш.

Алину дольше всех тянуло под маршруткой, а ее родственники до сих пор не нашли силы посмотреть это видео. "Мы не хотим смотреть ни новости, ни видео - нам настолько это тяжело", - говорят они.

Отец 35-летней Алины сначала не поверил, что с дочкой случилась беда.

"Сначала подумал, что это обман, будут просить деньги", - говорит Александр Донитраш. Алина до аварии работала в ИТ-отделе банка и была единственной кормилицей в семье.

Муж Александр ухаживает за двумя сыновьями- 3-летним Яковом и 11-летним Даниилом. У старшего мальчика аутизм и ради его лечения и развития семья переехала в Киев из Белгорода-Днестровского.

К Алине пока не пускают посетителей, исключение делают для мужа - только на несколько минут. В понедельник семья собирается идти в "Киевпасстранс" и требовать помощи.

Известно, что за три дня пребывания пострадавших в больницы представители автотранспортного предприятия ни разу так и не поинтересовались их состоянием - ограничились сообщением на сайте:

"Сочувствуем пострадавшим и надеемся на их скорейшее выздоровление".

Водитель маршрутки утверждает, что до сих пор не может понять, почему в автобусе отказали тормоза. "Вижу светофор, я на тормоза - а она не останавливается", - говорит он. По словам водителя, маршрутка его просто не слушалось. "Когда я нажал на тормоза, она, получается, еще быстрее начала ехать", - утверждает водитель.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, суд избрал меру пресечения водителю в виде ночного домашнего ареста.

"Водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Сегодня суд избрал ему меру пресечения - ночной домашний арест", - рассказала пресс-секретарь Надежда Максимец.

Как сообщал "Апостроф", очевидец страшного ДТП в Киеве на Дорогожичах, когда маршрутный автобус сбил женщин на пешеходном переходе, рассказал, что водитель транспорта после наезда не затормозил.

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