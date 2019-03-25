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В Киеве Mazda на скорости сбила насмерть пешехода: фото и видео с места ЧП

понедельник, 25 марта 2019, 11:32
Фото: Информатор

В понедельник, 25 марта, в Киеве на улице Электриков, 10 произошло ДТП, в котором скончался молодой парень.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, Mazda ехала по улице Электриков в сторону улицы Межигорской. В этот момент парень-пешеход переходил проезжую часть по переходу.

В какой момент внезапно водитель легковушки сбил пешехода и после этого вылетел через встречную полосу на тротуар и врезался в забор.

Удар был такой силы, что 27-летний парень пролетел около 30 метров и скончался на месте.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали поучительное видео для "бессмертных" пешеходов в Киеве. Также в сети опубликовали видео момента аварии в Киеве, когда поезд сбил человека.

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