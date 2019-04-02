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​Появилось новое видео опасного ЧП с бусом на дороге в Киеве

вторник, 02 апреля 2019, 13:44

В сети появилось новое видео ЧП на Демеевской площади в столице, где автобус провалился под асфальт.

Соответствующие фото и видео публикует "Информатор".

Так, микроавтобус Volkswagen, двигаясь по Демеевской площади в направлении проспекта Лобановского, провалился под землю во время движения.

Водитель чудом не пострадал, однако сама ситуация испугала других водителей и людей, ведь по словам драйвера, он двигался, не превышая скорость, и микроавтобус не был перегружен.

По информации КП "Киевавтодор", это место аварийное и там стояло барьерное ограждение, которое водитель попросту не заметил.

Сбив конструкцию, авто попало в просадку покрытия.

Как сообщал "Апостроф", 1 апреля на улице Деловая в столице, где прорвало трубу с горячей водой, образовалась громадная яма, в которую провалилось авто.

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