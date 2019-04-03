ДТП с сгоревшим элитным авто в Киеве: новые фото, видео и данные о пострадавших

В результате серьезного ДТП с элитным автомобилем на бульваре Дружбы Народов в Киеве пострадали два человека.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Предварительно, очень сильно столкнулись Chevrolet и Porsche. После удара второй автомобиль залетел на подземный переход и воспламенился. Огонь был около трех метров в высоту. Есть двое пострадавших", - пишет издание.

Как уточняет Информатор, в машине находилось четверо мужчин, двоих из которых госпитализировали. При этом, водитель внедорожника сбежал во дворы, его разыскивали патрульные. Известно, что он также пострадал, но смог уйти с места аварии.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось первое видео с места огненного ДТП на бульваре Дружбы Народов.