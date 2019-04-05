Претендент на премию Дарвина: мужчина устроил взрыв в своей квартире в Киеве

В четверг вечером, 4 апреля, в Киеве произошел взрыв в одной из квартир, в результате которого мужчина получил множественные травмы.

Об этом сообщает УНН.

Выяснилось, что взрыв в Дарницком районе устроил сам пострадавший. Он нашел неизвестную капсулу в Парке партизанской славы, принес ее домой и разбил, в результате чего произошел взрыв.

В итоге, 42-летний мужчина - получил множественные раны лица, грудной клетки и травму глаза, несколько забойных ран ладони и пальцев. Пострадавшего тут же оперативно доставили в городскую клиническую больницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе посреди улицы прогремел взрыв. Вследствие взрыва автомобиль с проезжей части был отброшен на трамвайные рельсы.