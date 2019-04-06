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Суровые столичные будни: в сети показали фото "пьяной" маршрутки в Киеве

суббота, 06 апреля 2019, 05:37

В Киеве из-за неровностей асфальта, маршрутка вынуждена ехать почти цепляя его.

Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале Kyiv LIVE.

"Суровые будни 401 маршрутки.На неровностях правый угол даже асфальт "цепляет"... – говорится в подписи к снимку.

На фото можно увидеть маршрутку, которая из-за неровностей проезжей части едет почти на боку. Со стороны зрелище действительно выглядит устрашающе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали проблемы Дарницкого моста в Киеве.

В ноябре в Киеве на Борщаговке из-за провала асфальта образовалась большая яма. Возле выезда из гипермаркета "Ашан" провалился участок дороги, который перекрыл выезд с парковки и правую полосу движения. Также в столице обвалился мост около станции метро "Дарница".

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