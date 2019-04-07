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​В центре Киева в квартире нашли тело убитой женщины: фото

воскресенье, 07 апреля 2019, 16:56

7 апреля в одной из квартир на Печерске была обнаружена мертвая женщина.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент случился на улице Евгения Коновальца. Женщину обнаружили сожители, когда вернулись в квартиру. Свидетели говорят, что на ее теле находилось множество синяков и кровоподтеков.

На место сразу вызвали следственно-оперативную группу и криминалистов. Предварительно, она умерла насильственной смертью. Погибшей было около 30 лет.

На место приехали родственники девушки для опознания. Правоохранители опросили свидетелей и осмотрели квартиру. Более точные причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщал "Апостроф2, 3 апреля в одном из отелей Киеве в номере обнаружили тело молодой девушки.

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