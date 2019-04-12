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В Киеве выстрелили в голову парню, сделавшему замечание компании: фото и жуткие подробности

пятница, 12 апреля 2019, 14:04

8 апреля в Киеве возле ночного клуба "Саксон" мужчине выстрелили в лицо после того, как он сделал замечание компании, которая шла по тротуару и цеплялась к прохожим.

Об этом в Facebook сообщает его знакомая Ольга Нагорна.

"Пока Андрей в областной больнице, удален глаз, но впереди еще операция по удалению пули из головы. Семья делает все возможное, мобилизует все имеющиеся ресурсы, но каждый день лечения требует значительных финансовых затрат", - написала она.

По словам женщины, семья пострадавшего воспитывает маленького ребенка.

Что касается злоумышленников, то их задержали, но достаточной доказательной базы у следствия нет. По этой причине она просит свидетелей событий сообщить какую-либо информацию о нападавших.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 апреля в Киеве недалеко от станции метро "Лукьяновская" похитили ребенка.

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