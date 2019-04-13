Свершилось чудо: опубликованы фото с "неходящей" попрошайкой в Киеве

В Киеве заметили аферистку, которая обманывает доверчивых горожан, притворяясь инвалидом.

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя фото мошенницы.

"Было замечено настоящее чудо! Возле входа в "Сильпо" на улице Калнышевского, можно встретить женщину, которая сидит в коляске и просит милостыню. Но, недавно было замечено настоящее чудотворное деяние - дама встала на ноги, ловко подхватила коляску и стремительно помчалась в недра дворов Минского массива! Разве не чудо, друзья?" – пишут в Telegram-аккаунте.

Также выяснилось, что мошенница проживает на проспекте Рокоссовского, 2-б, семья мягко говоря неблагополучная и как рассказывают соседи, там пьют и даже не брезгуют баловаться наркотиками. К слову, с ногами, после падения у нее были проблемы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото лживого попрошайки в метро Киева.