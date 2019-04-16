Как продвигается демонтаж Шулявского моста в Киеве: фото и видео, снятые с земли и воздуха

В сети появились новые кадры с места демонтажа Шулявского путепровода в Киеве.

Соответствующие фото и видео опубликовал блогер Павел Авдокушин.

В частности, удалось заснять перемещение 600-тонного пролета моста на домкратной платформе-транспортере.

"В видео вы увидите: работы цепных алмазных пил, демонтаж опор Шулявского моста, самодвижущаяся домкратная платформа MAMMOET снимает пролет моста и везет его на стапели - снято с земли и с воздуха, демонтаж плит пролета и другие интересные моменты", – говорится в подписи к опубликованному видео.

Еще одно фото из сети:

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве продолжаются работы по демонтажу Шулявского моста, на месте которого собираются построить новую развязку. Реконструкцию моста планируют закончить к осени 2020 года.