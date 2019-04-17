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В Киеве заканчивают демонтаж Шулявского моста: финальные фото и видео

среда, 17 апреля 2019, 18:15
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Во среду, 17 апреля, в Киеве строительные бригады завершают демонтаж Шулявского путепровода.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Так, строители с помощью тяжелой техники на упорах сняли последний фрагмент путепровода, который накануне срезали от основного дорожного полотна.

"В Киеве прямо в эти минуты высокотехнологично снимают последний пролет многострадального Шулявского путепровода", - отметили в издании.

Накануне блогер Павел Авдокушин рассказал о затруднениях с демонтажем моста, из-за которых бригадам пришлось работать до поздней ночи.

"С перевозкой пролета возникли некоторые технические проблемы и сегодня строители их героически решали. Публикую этот ролик в полночь, а они там продолжают работать", - написал блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее генподрядчик работ на Шулявском мосту рассказал о том, что при реконструкции путепровода в Киеве будут впервые в Украине использованы специальные самоходные платформы.

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