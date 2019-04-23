​Киев на двое суток оставят без воды: опубликованы адреса

В связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения в столице с 23 по 25 апреля будет отключено водоснабжение в ряде домов Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

Известно, что вода будет отсутствовать со вторника, 23 апреля, до четверга, 25 апреля. Причиной отсутствия водоснабжения стала необходимость коммунальщикам провести плановые ремонтные работы.

Поэтому киевлянам советуют запастись питьевой и технической водой.

Так, воду отключат 23 апреля с 10:00 до 19:00 по следующим адресам:

улица Краснокутская, 7-17, 10-18;

переулок Краснокутский, 16, 10-18;

улица Лобачевского, 23б.

С 09:00 24 апреля до 06:00 25 апреля: улица Скрипника, 58, 60.

Как сообщал "Апостроф", с 16 по 20 апреля в Киеве на ряде улиц отключали водоснабжение в связи с проведением ремонтных работ.