Вылетел на тротуар и застрял на рельсах: фото и видео ДТП с пострадавшим в Киеве

В пятницу, 26 апреля, в Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает Информатор, публикуя фото и видео с места инцидента.

Как передает издание, автомобиль Subaru Forester вылетел на тротуар и сбил мужчину. Его с травмами госпитализировали в больницу.

Предварительно, Subaru на изгибе дороги вместо того, чтобы совершить маневр, поехал прямо. В итоге, проехав встречку, он вылетел на тротуар и сбил пешехода.

После этого Forester не остановился и продолжил движение по газону. Остановить автомобиль смогли лишь трамвайные рельсы, которые находились дальше. 30-летнего пешехода госпитализировали в больницу еще до прибытия полиции.

Оказалось, что водителю Subaru стало плохо за рулем.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве водители устроили жесткое ДТП на мосту.