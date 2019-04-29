‏ Развернуло на 180 градусов: опубликованы фото и видео серьезного ДТП в Киеве

В понедельник, 29 апреля, в Киеве (Дарницкий район) произошла авария, в результате чего Volkswagen Passat влетел в забор парковки и снес его, повредив припаркованные автомобили.

Об этом сообщает Информатор.

Оказалось, что Volkswagen за светофором подрезал Daewoo, который с второстепенной поворачивал на противоположную сторону дороги.

В связи с этим Passat стало заносить, водитель пытался затормозить. Но из-за мокрой дороги тормозной путь составил около 30 метров, авто развернуло на 180 градусов и оно снесло забор парковки. Daewoo, не останавливаясь, продолжил путь.

Отмечается, что в Volkswagen находились четыре человека, включая водителя. К счастью, в происшествии никто не пострадал, поэтому помощь медиков не понадобилась.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы фото и видео смертельного ДТП под Киевом.