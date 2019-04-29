Довылетался: под Киевом из-за лихача произошло серьезное ДТП, фото

Вечером в понедельник, 29 апреля, в пригороде Киева, Буче, водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и врезался там в Peugeot.

Соответствующие фото были опубликованы в Telegram канале "Киев Оперативный".

Как сообщается, водитель BMW до аварии двигался на высокой скорости и совершал опасные маневры.

"Вылетал на встречку, подрезал других участников дорожного движения и довылетался - на одном из таких вылетов въехал во встречный Peugeot", - говорится в сообщении.

Нарушитель был госпитализирован. На месте работает полиция, детали инцидента выясняются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 28 апреля в городе Бучач Тернопольской области столкнулись два авто, в результате - два человека погибли, еще несколько госпитализированы в тяжелом состоянии.