В Киеве маршрутка попала в серьезное ДТП: новое видео с места ЧП и данные о состоянии пострадавших

В аварии в Киеве с участием маршрутки пострадали не три, а два человека. К тому же в авто находились дети.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя новое видео с места ЧП.

"На Борщаговке, недалеко от Колибриса, маршрутный автобус "Богдан" на полном ходу въехал в "Славуту". В легковушке находилась семья - дети не травмировались, у женщины - рассечена голова, а отца-водителя в бессознательном состоянии забрали врачи", - говорится в сообщении.

Отметим, что изначально сообщалось, что в этой аварии пострадали три человека. А пассажиры маршрутки не пострадали.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом "гонщик" вынес авто на встречную полосу, из-за чего погиб один человек.