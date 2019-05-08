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В Киеве на 9 мая перекроют часть улиц: карта

среда, 08 мая 2019, 21:04
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В четверг, 9 мая, в День Победы, в Киеве перекроют несколько улиц.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

В частности, с 5 часов утра движение перекроют на улице Грушевского (от переулка Крепостного до улицы Арсенальной), переулке Инженерном, улице Московской (от Кловского спуска к площади Арсенальной), улице Мазепы (от площади Арсенальной к улице Лаврской), переулке Бутишев, улицы М. Емельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, улице Лаврской (от улицы Мазепы до улицы Цитадельной).

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что будет происходить в Киеве и других городах в День Победы, 9 мая.

Также в МВД украинцам рассказали, что грозит за колорадскую ленточку 9 мая.

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