В Киеве на 9 мая перекроют часть улиц: карта

В четверг, 9 мая, в День Победы, в Киеве перекроют несколько улиц.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

В частности, с 5 часов утра движение перекроют на улице Грушевского (от переулка Крепостного до улицы Арсенальной), переулке Инженерном, улице Московской (от Кловского спуска к площади Арсенальной), улице Мазепы (от площади Арсенальной к улице Лаврской), переулке Бутишев, улицы М. Емельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, улице Лаврской (от улицы Мазепы до улицы Цитадельной).

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что будет происходить в Киеве и других городах в День Победы, 9 мая.

Также в МВД украинцам рассказали, что грозит за колорадскую ленточку 9 мая.