Ребенок был заперт несколько дней: новые подробности, фото и видео с места смертельного ЧП в Киеве

2-летняя девочка, которую обнаружили в одной из квартир с двумя телами в Киеве, находилась запертой в ней несколько дней.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В полицию обратилась мать, которая сообщила о том, что ее дочь последние несколько дней не выходит на связь. Правоохранители, прежде всего, решили проверить помещение на проспекте Павла Тычины, где она проживала с мужем и малолетним ребенком. Однако им никто не открыл дверь", - рассказали правоохранители.

Их насторожил неприятный запах, который доносился из-под двери.

"После этого, следователями было принято решение о санкционированном открытии дверей помещения с привлечением профильных служб. В результате правоохранители обнаружили в доме мертвыми мужчину и женщину 1985 и 1991 года рождения", - рассказала начальник отделения Днепровского УП ГУНП в г. Киеве Юлия Медведь.

Кроме того, в квартире находилась девочка, 2017 рождения, которую немедленно госпитализировали в детскую больницу. А причину смерти супругов установит соответствующая экспертиза.

Как сообщал "Апостроф", ранее в метро Киева умерла маленькая девочка.