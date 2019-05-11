Смертельный "цирк" в Киеве: появились новые детали гибели водителя после конфликта с полицией

В сети появились новые детали скандального инцидента, который произошел в Дарницком районе Киева. Здесь полицейский ударил водителя авто в область сердца, от чего тот упал в состояние клинической комы, а затем скончался.

Как сообщает "Киев Оперативный", правоохранители рассказали, что задержаный молодой человек управлял машиной, а когда его остановили полицейские, он и его компания начали устраивать цирк и позвали отца.

Отец заступился за сына и начал препятствовать патрульным. Полицейские заверяют, что никто молодого человека не бил, что якобы подтверждает видео с боди-камеры патрульного и заключение врача.

Несмотря на это, уже открыто уголовное производство по этому поводу.

Как ранее сообщал "Апостроф", 2 марта под Киевом полицейский на авто сбил пешехода, а тот скончался от полученных травм.