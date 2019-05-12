В Киеве сожгли авто главреда известного телеканала: видео

В Киеве в ночь на воскресенье, 12 мая, сожгли автомобиль главного редактора телеканала ТВі Владимира Егорова.

"Сегодня в 4:30 мою машину подпалили. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог. Хорошо, что никто не пострадал. Машину любил, стала хорошим другом", - написал Егоров в Facebook, опубликовав видео с места ЧП.

Он сообщил, что пожарные прибыли на место оперативно и быстро погасили авто, однако восстановлению машина не подлежит.

Версию Егорова о поджоге также подтверждают в правоохранительных органах.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре сожгли авто известного журналиста.