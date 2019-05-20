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В Киеве ночью произошло смертельное ЧП с мужчиной: фото и видео

понедельник, 20 мая 2019, 06:40
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Фото: Информатор

В ночь на понедельник, 20 мая, в Киеве под окнами дома нашли тело мужчины.

Об этом сообщает Информатор.

Предварительно известно, что мужчина выпрыгнул из окна квартиры, которая находится на девятом этаже. К сожалению, медикам оставалось только констатировать смерть.

Прибывшие на место ЧП правоохранители выяснили, что мужчина проживал в квартире на 9 этаже. По неизвестным причинам он выпрыгнул из окна. Погибшему было 39 лет, его личность установлена.

Также им стало известно, что перед произошедшим родственники держали мужчину, но избежать падения не удалось. До этого мужчина уже неоднократно пытался свести счеты с жизнью.

Подробности инцидента устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве посреди улицы обнаружили мертвого мужчину.

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