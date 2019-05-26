День Киева 2019: что делать 26 мая в столице

В воскресенье, 26 мая, Киев отмечает день города.

"Апостроф" публикует расписание мероприятий в этот день в столице.

8:00 – 15:00 – "Пробег под каштанами". Маршрут: Майдан Незалежности – ул. Крещатик – ул. Большая Васильковская – площадь Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – разворот на ул. Деловой – ул. Большая Васильковская – площадь Льва Толстого -ул. Крещатик – Майдан Незалежности.

8:00 – 16:00 – Соревнования по спортивному ориентированию по маршруту: ул. Богдана Хмельницкого -ул. Владимирская – ул. Десятинная – парк Владимирская Горка – Крещатый парк – Парковая дорога – Мариинский парк – Крепостной переулок -ул. Институтская – Кловский спуск -ул. Мечникова – ул. Бассейная – Бессарабская площадь – ул. Крещатик.

9:00 – 21:00 Международный турнир по кикбоксингу, эстрада Крещатого парке возле Арки дружбы народов

10:00 – 17:00, HORIZON PARK CLASSIC, помаршруту: ул. Николая Гринченко -ул. Кировоградская -просп. Валерия Лобановского -ул. Андрея Головко -ул. Соломенская – ул. Протасов Яр -ул. Николая Гринченко (старт-финиш возле дома № 28 ул. Соломенской).

Открытие Владимирского вело-пешеходного моста, который который соединит Крещатый парк и Владимирскую горку

11:00-18:00 Бесплатные экскурсии по городу. А именно:

прогулка "Киевские дворики" в 12:00;

экскурсия "Владимирская горка" в 15:00;

экскурсия "От Европейской площади до метро "Арсенальная" в 16:15;

экскурсия "Вечерние огни над Днепром" в 17:15;

экскурсия "Волшебные Липки" в 18:00;

обзорная экскурсия по городу (на немецком языке) в 18:00.

Для бесплатного участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться по телефону: 044-362-30-59.

Третий день международного турнира по мини-футболу "Кубок мэра Киева 2019", парк "Город спорта" (Долобецкий остров)

"Этнопраздник" – художественный марафон творческих коллективов на территории Национального музея архитектуры и быта.

Всеукраинский фестиваль хорового искусства "Песня над Днепром" (Певческое поле, ул. Лаврская, 41)

12:00 – празднование Дня Киева на площади Леси Украинки, 1.

13:00 – 19:00 – Чемпионат города Киева по семейному спорту (ул. Крещатик)

"Киевский бал" на Контрактовой площади.

Здесь с 11:00 начнутся мастер-классы для детей, а около 17:30 выстроятся более тысячи танцоров и исполнят украинскую польку, что будет зафиксировано в Книге рекордов Украины.

С 18:45 – выступления Гайтаны и Асии Ахат.

20:00 на Контрактовой площади состоится концерт группы Space "Космическая симфония" в сопровождении симфонического оркестра Национальной оперетты Украины. Концерт будет сопровождать лазерное шоу, яркие видео и спецэффекты.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве открыли новый пешеходный мост за 400 млн гривен.